Розклад руху поїздів охоплює Львів, Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калуш, Моршин, Брюховичі та Жовкву.

"Укрзалізниця" з 15 жовтня запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою.

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, вперше за 18 років між містами почнуть курсувати поїзди. Маршрут буде організовано через станцію Рава-Руська.

"Нам знадобилося понад 6 місяців на реалізацію цього проєкту, зокрема на узгодження всіх деталей з польською стороною та відкриття пункту пропуска. Відтепер ще 10 населених пунктів України отримають залізничне сполучення з Варшавою та Любліном", – зазначив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

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Зазначається, що наразі маршрут працюватиме у пересадковому форматі на станції Рава-Руська, що на Львівщині. Тут пасажири здійснюватимуть зручну пересадку з поїзда української ширини колії - 1520мм на поїзд європейської колії - 1435мм і зворотно.

В УЗ також відмітили, що розклад руху поїздів охоплює залізничне сполученням з Варшавою та Любліном не лише Львів, а й Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калуш, Моршин, Брюховичі та Жовкву. При цьому пасажири з інших міст України зможуть скористатися пересадкою у Львові.

"Також пасажирам не варто хвилюватися за можливі запізнення, оскільки пересадка узгоджена. Поїзд завжди чекатиме усіх пасажирів", - додали в УЗ.

Зазначається, що проект реалізований у співпраці з польським залізничним перевізником SKPL, рухомий склад якого виконуватиме рейси з Варшави до Рави-Руської та зворотно.

"Укрзалізниця" - останні новини

27 вересня стало відомо, що українська залізниця збільшує пропозицію місць на маршруті Харків - Перемишль. В УЗ тоді повідомили, що в жовтні закінчуються ремонтні роботи на польській станції у Перемишлі.

"Укрзалізниця" подовжила курсування нового поїзда Київ-Хелм.

"Укрзалізниця" збільшує рівень безпеки в поїздах. Українська залізниця поступово збільшує кількість поїздів, які патрулюються воєнізованою охороною.

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