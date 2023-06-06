Нові правила торкнуться пасажирів, які придбали квитки за найдешевшими тарифами і не сплатили збір за вибір місця в літаку.

Лоукостер Wizz Air з 12 червня скорочує час проходження безкоштовної онлайн-реєстрації.

Як повідомляє Avianews, тепер зареєструватися на рейс і отримати посадковий талон можна буде в період від 24 до 3 годин до вильоту за розкладом. Зараз цей термін становить від 48 до 3 годин до вильоту.

Нові правила торкнуться пасажирів, які купили квитки за найдешевшими тарифами і не сплатили збір за вибір місця в літаку. Такі пасажири зможуть безкоштовно зареєструватися на рейс онлайн в період від 24 до 3 годин до вильоту. Якщо цього не зробити, за реєстрацію та отримання посадкового талона в аеропорту доведеться заплатити збір у розмірі 40 євро.

Відео дня

Пасажир, який оплатив вибір місця або купив тариф з цією послугою, зможе зареєструватися на рейс в період від 30 днів до 3 годин до часу вильоту.

Нововведення Wizz Air

21 квітня 2023 року повідомлялося про те, що Wizz Air вводить "передплату" на авіаквитки. Послуга дозволить бронювати квитки за фіксованою вартістю протягом 6 місяців.

Сервіс поширюватиметься на всі міжнародні маршрути Wizz Air з Польщі та всі внутрішні маршрути в Італії. Передплата на авіаквитки доступна з 5 травня 2023 року в тестовому режимі.

Щоб оформити MultiPass, необхідно буде зареєструватися на спеціальному сайті авіакомпанії. В процесі реєстрації необхідно зазначити, які рейси будуть входити в передплату – внутрішні по Італії або Міжнародні з Польщі.

2 червня 2023 року Wizz Air оприлюднив ціну передплати на авіаквитки Wizz Multipass, яка дає можливість протягом півроку літати один раз на місяць за фіксованою ціною.

Вас також можуть зацікавити новини: