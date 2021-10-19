Виконавчий директор компанії зазначив, що ведення автобізнесу для Xiaomi - це не "демонстрація уваги".

Китайська технологічна компанія Xiaomi в першій половині 2024 року запустить серійне виробництво електромобілів.

Про це повідомив виконавчий директор Xiaomi Лей Цзюнь, пише Reuters.

Після виходу новини акції Xiaomi у вівторок зросли на 5,4% до 22,50 гонконзьких доларів, що є найбільшим щоденним зростанням відсотків з 12 травня.

Читайте такожЗМІ дізналися про плани Apple запустити виробництво електромобілів в 2024 році

Як пише MyDrivers, перший завод буде розташований у передмісті Пекіна - Ічжуані.

Як зазначив Лей Цзюнь на зустрічі з інвесторами, ведення автобізнесу для Xiaomi - це не "демонстрація уваги". За його словами, електромобілі перетворюються з лише машинобудівної галузі в інформаційну. Усі продукти Xiaomi, від смартфонів до рішень розумного будинку, складає велику інтелектуальну екосистему, і якщо вона добре інтегрована з електромобілями, її можна буде значно розширити.

Як повідомляв УНІАН, у березні Xiaomi повідомила про наміри розвивати бізнес з розробки та виробництва електрокарів.

В серпні компанія придбала компанію Deepmotion Tech, яка займається розробкою технологій автономного водіння авто.

А наприкінці літа компанія зареєструвала дочірню компанію з розробки електромобілів Xiaomi EV Company Limited, стартовий капітал якої складає 10 млрд юанів ($1,55 млрд).

Китайська компанія Xiaomi: що відомо

Xiaomi - китайська компанія, яка заснована у 2010 році. Спеціалізується на виробництві електронної техніки, зокрема смартфонів та інших "розумних пристроїв".

Капіталізація компанії станом на вересень цього року складає 79 млрд дол., що дозволяє їй займати 208 місце в рейтингу найдорожчих компаній світу.

Автор: Олександр Топчій