Це дозволило ліквідувати ямковість на площі понад 6 мільйонів квадратних метрів.

Україна минулого року направила 1,5 мільярда гривень на проведення так званого ямкового ремонту автомобільних доріг державного значення.

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Про це заявив начальник управління експлуатації доріг - начальник управління експлуатації та безпеки руху Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Олег Федоренко під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура".

"Ми вимушено мали направляти наприкінці зими, на початку весни значний фінансовий ресурс, щоб забезпечити проїзд по тих автомобільних дорогах, де міжремонтні терміни прострочені на три та більше періоди. Минулого року ми на такі роботи направили близько 1,5 мільярда, що дозволило ліквідувати понад 6 мільйонів квадратних метрів ямковості, але такі процеси не мали тривати далі", - сказав він.

За його словами, на дорогах, які зараз відновлюються, передбачається, що ямковий ремонт не буде проводитися в найближчі десять і більше років.

Що цьому передувало

Раніше сьогодні голова "Укравтодору" Олександр Кубраков повідомив, що близько 37% основної мережі автодоріг України за підсумками реалізації програми "Велике будівництво" у 2020-2021 роках буде в нормативному стані.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна цього року побудує і відремонтує 6500 кілометрів доріг державного та місцевого значення.

З березня минулого року в Україні триває національний проект "велике будівництво", в рамках якого проводиться будівництво та ремонт доріг, а також інших об'єктів інфраструктури.

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Автор: Дмитро Шварц