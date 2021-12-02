Власників "євброблях", які не встигли пройти пільгове розмитнення, штрафуватимуть майже на 200 тисяч гривень.

Власники так званих "євброблях" - машин з іноземною реєстрацією, які завезли в Україну, знайшли два легальні способи не платити величезний штраф за нерозмитнені авто. Терміни для пільгового розмитнення вже вичерпано, тому українцям доводиться шукати інші шляхи.

Про це йдеться у новому сюжеті проекту "ДжеДАЇ" на телеканалі 2+2.

Кінець епохи "євроблях" вже мав наступити, проте власники машин на іноземних номерах не здаються. Ті, хто не встиг до 10 листопада розмитнити авто за пільговими умовами, тепер можуть отримати величезний штраф - 170 тисяч гривень.

"Євробляхери" знайшли два варіанти, обидва повністю легальні. Перший - "допомога друга", а ще один - добровільний подарунок державі.

Як легально не платити штраф за "євробляху": перший варіант

Він полягає у тому, що з 11 листопада розпочався "другий етап" пільгового розмитнення транспортних засобів, який поширює свою дію на учасників бойових дій: для них крайній термін пільгового розмитнення – до 8 лютого 2022 року.

Власники машин на іноземних номерах шукають серед друзів учасників бойових дій та просять про допомогу. Автівку оформляють на ветерана, після чого він без проблем розмитнює "євробляху". А вже згодом машину можна повернути першому власнику та переробити документи на нього.

Другий варіант для "порятунку" від штрафу за нерозмитнену "євробляху"

Звісно, ця ідея сподобається не кожному. Проте коли власник "євробляхи" вже не встиг її розмитнити та не може знайти легальні варіанти для цього, іншого виходу не залишається.

Читайте такожВік ввезених в Україну авто збільшився вдвічіАби не платити штраф майже у 200 тисяч гривень, власник "євбробляхи" може подарувати машину державі. Для цього потрібно прийти до митної служби та написати заяву про добровільну передачу авто на користь держави. Тоді власника "євробляхи" викреслюють з бази, а його машина вже стає власністю України.

Раніше УНІАН вже повідомляв, про невтішний прогноз щодо "євроблях" в Україні. Історія з нерозмитненими авто може просто закінчитися, якщо держава не прийме нові закони.

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Автор: Поліна Кузенко