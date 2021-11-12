Також у вагонах-трансформерах є індикатор зайнятості вбиралень.

12 листопада з Центрального залізничного вокзалу Києва вирушив потяг № 766 Київ — Херсон з вагонами-трансформерами.

Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Читайте такожОновлення вагонного парку покращить безпеку руху на залізницях – УЗТак, там встановлені USB-розетки біля кожного місця, під столиками — спеціальні полички для підзарядки телефонів, купе обладнані індивідуальними системами клімат-контролю, системами регулювання освітлення.

Також у вагонах-трансформерах є кнопка виклику провідника, індикатор зайнятості вбиралень, інформаційні монітори, система відеоспостереження.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" оновила рухомий склад потягів й презентувала перші осучаснені вагони 5-річної програми на Київському центральному вокзалі. На пероні столичного вокзалу були представлені швейцарський електропоїзд; електричка, дизель, новенькі купе та капітально відреставровані пасажирські вагони-трансформери та плацкарт українського виробництва.

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Автор: Ольга Робейко