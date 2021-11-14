В "Укрзалізниці" попереджають про можливі затримки поїздів у зв'язку з реконструкцією колії на дільниці Миронівка - Ім. Т. Шевченка.
Про це повідомляє прес-служба перевізника.
"Укрзалізниця" виконує роботи з реконструкції колії на дільниці Миронівка - Ім. Т. Шевченка, у зв’язку з чим можливі затримки поїздів. Орієнтовний час затримки від 5 хвилин до 1,5 години", - йдеться у повідомленні.
Роботи починаються 15 листопада і мають завершитися 19 листопада.
Читайте також"Укрзалізниця" запустить ще сім потягів до Буковеля: списокЗапізнення поїздів очікується по станціях: Миронівка, П'ятихатки, Тимкове, Бурти та Херсон.
"Укрзалізниця зробить все можливе, щоб скоротити час затримки в дорозі та забезпечити прибуття поїздів на станції згідно з графіком", - додали в прес-службі.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" показала нові вагони-трансформери. Купе обладнані індивідуальними системами клімат-контролю та регулювання освітлення.