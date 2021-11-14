Запізнення потягів очікується по станціях: Миронівка, П'ятихатки, Тимкове, Бурти та Херсон.

В "Укрзалізниці" попереджають про можливі затримки поїздів у зв'язку з реконструкцією колії на дільниці Миронівка - Ім. Т. Шевченка.

Про це повідомляє прес-служба перевізника.

"Укрзалізниця" виконує роботи з реконструкції колії на дільниці Миронівка - Ім. Т. Шевченка, у зв’язку з чим можливі затримки поїздів. Орієнтовний час затримки від 5 хвилин до 1,5 години", - йдеться у повідомленні.

Роботи починаються 15 листопада і мають завершитися 19 листопада.

Читайте також"Укрзалізниця" запустить ще сім потягів до Буковеля: списокЗапізнення поїздів очікується по станціях: Миронівка, П'ятихатки, Тимкове, Бурти та Херсон.

"Укрзалізниця зробить все можливе, щоб скоротити час затримки в дорозі та забезпечити прибуття поїздів на станції згідно з графіком", - додали в прес-службі.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" показала нові вагони-трансформери. Купе обладнані індивідуальними системами клімат-контролю та регулювання освітлення.

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Автор: Тамара Отовська