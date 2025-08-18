Новий літальний апарат є чимось середнім між Bell V280 та AgustaWestland AW609.

У мережу виклали фотографію польоту прототипу конвертоплана, який, ймовірно, розробили фахівці Корпорації авіаційної промисловості Китаю (AVIC). На неї звернув увагу відомий дослідник китайської техніки Rupprecht Deino.

Одразу варто сказати, що про апарат майже нічого невідомо. Хіба що можна згадати схожу модель, яку раніше представили на авіасалоні в Чжухаї, де AVIC заявила про свої наміри створити гвинтокрилі машини наступного покоління.

Зазначимо також, що нова розробка має концептуальну схожість з новим американським конвертопланом V-280 Valor. Як можна бачити, двигуни "‎китайця"‎ залишаються нерухомими, тоді як гвинти нахиляються, забезпечуючи перехід між горизонтальним і вертикальним польотом.

В теорії такий апарат може виконувати широкий спектр завдань, включаючи доставку особового складу, вантажів та проведення пошуково-рятувальних операцій.

Довідка УНІАН. Конвертоплан - повітряне судно, оснащене двигунами, які на зльоті і при посадці працюють як гвинти, що несуть, а в горизонтальному польоті – як ті, що тягнуть або штовхають. При цьому підйомна сила забезпечується крилом літакового типу.

Зазвичай у конвертоплана двигуни повертаються разом з гвинтами, але можуть повертатися лише гвинти. Функціонально така конструкція близька до літаків вертикального злету та приземлення.

Китай доволі активно створює нові конвертоплани. Раніше УНІАН повідомив про випробування Китаєм апарату такого типу, який отримав назву UR6000. Передбачається, що його максимальна злітна вага перевищує 6000 кг, тоді як вантажопідйомність знаходиться на рівні 2000 кг.

За деякими даними UR6000 може отримати версію, яку будуть використовувати збройні сили Китаю.

