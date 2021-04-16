НП сталася на бульварі Кольцова / фото Київ Оперативний

У Святошинському районі Києва вранці сталося задимлення в трамваї №1.

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Це сталося на бульварі Кольцова.

Рух трамваїв тимчасово заблоковано.

Через надзвичайну подію люди були змушені йти на роботу по шпалах.

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Автор: Людмила Жерновська