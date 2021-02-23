Верховна Рада прийняла закон про здешевлення розмитнення автомобілів на іноземних номерах в Україні.
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Про це повідомляє програма "Гроші".
"Не думайте, що власники старих авто, які досі їздять на литовських або польських номерах, - це диваки! У країні їх до мільйона", - йдеться в повідомленні.
Журналісти проїхалися з нардепом на його литовці та порахували, чи вигідно зараз купувати машину на іноземних номерах. Крім того, вони дізналися, скільки від нового закону про розмитнення отримає український бюджет.
Що цьому передувало
- 18 лютого, Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект про зміни до Податкового кодексу щодо розмитнення автомобілів на іноземних номерах, яким пропонується нова формула для розмитнення таких автомобілів, ввезених до 2021 року.
- Згідно з пояснювальною запискою, законопроект розроблений з метою врегулювання питання митного оформлення транспортних засобів, забезпечення дотримання митних правил при переміщенні транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення і транзиту, а також врахування інтересів усіх верств населення при розв'язанні даного питання.
- У документі наголошується, що мова йде про автомобілі, які ввезені фізичними особами на митну територію України в період до 31 грудня 2020 року і знаходяться в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.
- У разі прийняття законопроекту в другому читанні, нова формула буде дійсною протягом 180 днів з дня набрання Законом чинності.
- При цьому розмитнити можна лише автомобіль однієї категорії на одну людину (один легковий, один вантажний, один причіп). Автомобіль має відповідати екологічним стандартам не менше "Євро-2".
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