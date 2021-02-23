Не вважайте власників старих авто на литовських або польських номерах диваками-в країні їх до мільйона.

Верховна Рада прийняла закон про здешевлення розмитнення автомобілів на іноземних номерах в Україні.

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Про це повідомляє програма "Гроші".

"Не думайте, що власники старих авто, які досі їздять на литовських або польських номерах, - це диваки! У країні їх до мільйона", - йдеться в повідомленні.

Журналісти проїхалися з нардепом на його литовці та порахували, чи вигідно зараз купувати машину на іноземних номерах. Крім того, вони дізналися, скільки від нового закону про розмитнення отримає український бюджет.

Що цьому передувало

18 лютого, Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект про зміни до Податкового кодексу щодо розмитнення автомобілів на іноземних номерах, яким пропонується нова формула для розмитнення таких автомобілів, ввезених до 2021 року.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект розроблений з метою врегулювання питання митного оформлення транспортних засобів, забезпечення дотримання митних правил при переміщенні транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення і транзиту, а також врахування інтересів усіх верств населення при розв'язанні даного питання.

У документі наголошується, що мова йде про автомобілі, які ввезені фізичними особами на митну територію України в період до 31 грудня 2020 року і знаходяться в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

У разі прийняття законопроекту в другому читанні, нова формула буде дійсною протягом 180 днів з дня набрання Законом чинності.

При цьому розмитнити можна лише автомобіль однієї категорії на одну людину (один легковий, один вантажний, один причіп). Автомобіль має відповідати екологічним стандартам не менше "Євро-2".

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Автор: УНІАН