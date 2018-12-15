Голову партії "Соціалісти" Кожару висунули кандидатом у президенти (фото)

З'їзд висунув кандидатом у президенти України на виборах 31 березня 2019 року голову партії «Соціалісти» Леоніда Кожару.

15 грудня 2018 року в Києві відбувся перший етап VIII з'їзду політичної партії «Соціалісти». У з'їзді взяли участь 250 делегатів з різних регіонів України, делегація зі Словаччини (від партії SMER-SD), а також надійшло вітання з'їзду від Болгарської Соціалістичної партії.

Делегати і гості з'їзду розглянули завдання партії «Соціалісти» в світлі президентської і парламентської виборчої кампанії 2019 року. Учасники з'їзду констатували складну соціально-економічну та політичну ситуацію в країні, висловили стурбованість долею української держави і запропонували конструктивні шляхи подальшого розвитку.

З'їзд висунув кандидатом у президенти України на виборах 31 березня 2019 року голову партії «Соціалісти» Леоніда Кожару.

«Партія СОЦІАЛІСТИ – велика, потужна і згуртована, а головне – ідейна політична сила. Ми маємо все для того, щоб іти на вибори і досягати на них успіхів. Маємо потужну патріотичну, українську і проєвропейську ідеологію, засновану на засадах гуманізму, солідарності і соціальної справедливості. Маємо амбітну команду досвідчених професіоналів. Маємо партнерів і союзників, що поділяють наші цінності і переконання. Маємо підтримку громадян, які вбачають в нашій партії провідника їхніх інтересів» - заявив Леонід Кожара.

Також на з'їзді створена українська платформа «За справедливе майбутнє», до якої входить ряд політичних партій і громадських організацій України.