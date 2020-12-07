Згідно з даними виборчої комісії, Костянтина Павлова підтримали майже 57% виборців.

У Кривому Розі у другому турі виборів міського голови переміг 47-річний представник партії «Опозиційна платформа - За життя» Костянтин Павлов.

Читайте такожЯвка на виборах мера Кривого Рогу склала 35,14%

Про це УНІАН повідомили у Криворізькій міській територіальній виборчій комісії.

Згідно з даними голови ТВК Валентина Орлова, за Павлова проголосували 56,97% виборців, або 97 тис. 591 особа.

Його конкурента, представника партії «Слуга народу» Дмитра Шевчика підтримали 40,49% виборців, або 69 тис. 369 осіб.

У другому турі виборів взяли участь 35,14% виборців, внесених до списків, - 171 тис. 299 криворіжців.

4 тис. 339 бюлетенів визнано недійсними.

Вибори в Кривому Розі-2020

Другий тур виборів мера Кривого Рогу відбувся 6 грудня.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактами порушень виборчого законодавства під час виборів міського голови Кривого Рогу.

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Автор: Раїса Юргель