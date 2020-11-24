Успіх партії «Опозиційна платформа – За життя» на місцевих виборах відбувся завдяки послідовній позиції політсили з економічних і політичних питань.

Такою думкою поділився співголова ОПЗЖ і народний депутат України Вадим Рабінович у своєму інтерв'ю для Journalist.today.

«Поки що можна говорити лише про короткі підсумки виборів. Повну оцінку, можливо, вдасться сформулювати лише до кінця місяця. Поки можу сказати про головне: наша партія виграла вибори – і не тільки за якимись формальними показниками», – підкреслив нардеп.

На думку Рабіновича, країна починає «одужувати», в порівнянні з попередніми виборами. Нардеп зазначив, що секрет успіху партії полягає в економічному прагматизмі.

«Послідовна позиція ОПЗЖ з багатьох економічних і політичних питань, що хвилюють людей сьогодні, приваблювала виборця... Люди втомилися від брехні, від «креативних гіперлупів», люди хочуть прагматизму, спокою і стабільності. Ми кликали йти саме цим шляхом», – висловився парламентарій.

Політик не обійшов стороною помилки, які партія допустила під час цієї виборчої кампанії. Він запевняє: більш жорсткий контроль за регіональними представництвами виправить ситуацію.

«Звичайно, хоча ми продовжуємо аналізувати ситуацію. В першу чергу – необхідний більш жорсткий контроль за діями регіональних організацій, бо деякими приймалися невірні рішення або були зроблені непродумані заяви... Думаю, як мінімум чотирьох керівників регіональних організацій ми повинні поміняти. Вирішувати це буде рада», – резюмував Вадим Рабінович.

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Автор: УНІАН