У сільських радах «слуги народу» отримують 16,4% мандатів, у селищних радах — 18,5% місць, у міських радах «Слуга народу» здобуває 17% мандатів.

За даними паралельного підрахунку голосів, партія «Слуга народу» загалом по країні отримує найбільше місць депутатів сільських, селищних, міських, районних та обласних рад, у порівнянні з іншими політичними силами.

Про це повідомляє пресслужба партії.

У сільських радах «слуги народу» отримують 16,4% мандатів, у селищних радах — 18,5% місць, у міських радах «Слуга народу» здобуває 17% мандатів.

Також «Слуга народу» за результатами обробки даних з майже 100% дільниць, здобуває найбільше місць серед національних політичних партій до районних та обласних рад — 17% і 18% відповідно. Також представники президентської партії очолять близько 220 об’єднаних територіальних громад в усіх областях України.

Голова партії Олександр Корнієнко назвав результат партії успіхом. Адже «Слуга народу» — молода політсила й раніше не була представлена на місцевому рівні. Тепер її представники працюватимуть на всіх рівнях влади.

«Можна констатувати, що 25 жовтня 2020 року в Україні вкотре перемогла демократія, вільне волевиявлення, чесний підрахунок голосів і готовність місцевих лідерів брати на себе відповідальність за життя людей у своєму регіоні. І місцеві депутати, і мери, і голови ОТГ, обрані від «Слуги народу», робитимуть усе, щоб виправдати довіру своїх виборців», — сказав Корнієнко.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН