У виборах пора поставити жирну крапку, наголошують в місцевій організації партії.

"Слуга Народу" закликала територіальну виборчу комісію в Маріуполі не порушувати закон і зажадала оголосити офіційні результати виборів.

Про це лідер місцевої організації партії Ксенія Сухова заявила на брифінгу в Українському домі.

"Після провалу на місцевих виборах і численних спроб фальсифікацій, ОПЗЖ вже через суди затягували оприлюднення офіційних результатів. Не вийшло. Донецький окружний адміністративний суд відхилив всі їхні вимоги і вже тричі встановив, що підстав для перерахунку голосів і скасування рішень районних виборчих комісій в Маріуполі немає ", - заявила Сухова.

Так само Ксенія Сухова зажадала поважати вибір маріупольців і вказала на наявність всіх законних підстав для оголошення результатів виборів до Маріупольської міської ради вже сьогодні.

"Маріупольці зробили свій вибір. Тепер завдання міської виборчої комісії зафіксувати цей вибір в рамках законодавства і офіційно оголосити результати. Є підсумковий протокол маріупольського міськвиборчкому, підписаний головою. Ми вимагаємо не затягувати з оголошенням результатів. Це кримінальний злочин. У виборах пора поставити жирну крапку. Новообраний мер і новий склад міської ради повинні починати працювати і займатися розвитком Маріуполя ", - підкреслила Сухова.

Нагадаємо, за даними протоколів районних виборчих комісій в Маріуполі "Блок Вадима Бойченко" отримав 42,03% голосів, ОПЗЖ - 34,00%, "Партія Шарія" - 7,90%, "Сила людей" - 6,2%, " Слуга Народу "- 5,1%.

Раніше стало відомо, що Донецький окружний адміністративний суд кілька разів відхиляв позови ОПЗЖ про перерахунок голосів на низці дільниць в Маріуполі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН