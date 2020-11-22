У другому турі змагалися діючий міський голова й представник проросійської ОПЗЖ.

На виборах міського голови Миколаєва лідирує діючий мер міста Олександр Сєнкевич з результатом у 61,6%.

Про це свідчать результати екзит-полу, проведеного виданням "Никвести".

Його суперник - представник ОПЗЖ Владислав Чайка - отримав 38,4% голосів виборців.

Статистична похибка опитування не перевищує 2,9%.

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Вибори мера Миколаєва: результати першого туру

У першому турі виборів мера в Миколаєві Олександр Сєнкевич ("Пропозиція") набрав 38,94% голосів, за Владислава Чайку ("Опозиційна платформа — За життя") проголосували 29,31% городян.

Місцеві вибори в Україні 2020: що відомо

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. 15 листопада другий тур виборів мера пройшов у семи містах.

Явка на виборах 25 жовтня склала 37%. 15 листопада на дільниці прийшли 24% виборців.

22 листопада в Україні проходить другий тур виборів міського голови в 11 містах та депутатів у 47 місцевих рад.

Мерів обирають у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов'янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.

Результати голосування мають бути встановлені до 27 листопада включно.

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Автор: Юрій Годован