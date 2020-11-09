В обласному центрі мера оберуть у другому турі.

В Одеській області досі не оголосили результати місцевих виборів, що відбулися 25 жовтня.

Як повідомляє "Суспільне", в обласній ТВК заявили, що до комп’ютера, де зберігався протокол голосування, потрапив вірус.

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В неділю зранку у комісії анонсували, що оголосять результати й новий склад ЦВК ввечері того ж дня. Втім, цього не сталося, згодом там заявили про необхідність переробки протоколу через вищевказаний вірус.

Представники ТВК пояснюють, що цей вірус видає помилку, через яку нібито неможливо остаточно підрахувати результати голосування. У підсумку засідання ТВК перенесли на ранок понеділка, а протокол мають намір переробити на іншому комп'ютері.

Місцеві вибори в Україні

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

Мають бути обраними депутати 1 тис. 577 місцевих рад (22 обласних, 119 районних, 370 міських, 15 районних у містах, 431 селищної та 620 сільських), а також 370 міських, 431 селищний та 620 сільських голів.

У низці міст пройдуть другі тури з виборів міського голови. В Одесі, за попередніми даними, в другому турі зустрінуться діючий мер Геннадій Труханов та представник ОПЗЖ Микола Скорик.

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Автор: Юрій Годован