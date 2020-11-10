Одіозний Каськів пройшов в облраду Закарпаття

За часів Януковича Каськіва обрали керівником Держагентства з інвестицій та управління національними проектами. Саме на цій посаді й стався скандал, який майже нічим не закінчився.

Керівник Держагентства з інвестицій та управління національними проектами часів Януковича Владислав Каськів пройшов в обласну раду Закарпаття від партії «Опозиційна платформа – За життя». Про це свідчать дані ЦВК. Читайте такожСепаратист Струк очолив місто на Луганщині (відео) За офіційною інформацією комісії, Каськів – приватний підприємець, що проживає в Києві. Що відомо про Каськіва Владислав Каськів був активним учасником «Помаранчевої революції», після обрання Ющенка президентом був його радником, у 2009-2010 роках працював в уряді Юлії Тимошенко.

За часів Януковича Каськіва обрали керівником Держагентства з інвестицій та управління національними проектами. Саме на цій посаді й стався скандал, який майже нічим не закінчився: Каськіва звинуватили у розтраті коштів після підписання угоди на 1 мільярд доларів з іспанською компанією Gas Natural щодо інвестицій в LNG-термінал в Україні. Пізніше іспанська сторона заявила, що не знає людину, яка від їхнього імені підписала контракт. З'ясувалося, що цю людину звуть Хорді Сарда Бонвехі й він є лижним інструктором.

У 2015 році Каськіва оголосили в розшук та вже наступного року затримали у Панамі за «розкрадання й інші злочини». Проте замість екстрадиції суд випустив його під заставу у 600 тисяч доларів. Каськів просив про політичний притулок, але Панама відмовила. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

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