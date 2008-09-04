Україна та Естонія створять комісію для посилення співпраці

Київ. 4 вересня. УНІАН. 3 вересня Верховна Рада України ратифікувала угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Естонської Республіки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосувало 316 народних депутатів з 376 зареєстрованих у сесійній залі.

Підписання угоди зумовлене необхідністю приведення міжнародних договорів у відповідність із законодавством Європейського Союзу в зв’язку із вступом Естонії до ЄС.

Ратифікація угоди стане правовою основою для стабільного економічного, промислового та науково-технічного співробітництва, поліпшення рівня життя населення обох країн і ефективного використання їх ресурсів. Угодою передбачається створення спільної міжурядової комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.