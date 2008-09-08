ЄС може тиснути на Росію газом

Брюссель. 8 вересня. УНІАН. ЄС може тиснути на Росію через імпорт газу, якщо війська РФ не будуть виведені з Грузії.

Як повідомляє агентство AFP, про це заявив міністр закордонних справ головуючої в ЄС Франції, яке буде надруковано у виданні Newsweek 15 вересня.

“Важливо зупинити війну (в Грузії – УНІАН), відкликавши війська”, - сказав Б.КУШНЕР.

“Якщо (виведення російських військ – УНІАН) не завершиться, ми будемо повинні відповідати більш жорстко. Однією з реакцій може бути Європейське бюро із закупівлі газу, що означатиме солідарність серед споживачів”, - додав французький міністр.

Водночас, Б.КУШНЕР зазначив, що ЄС не хоче посилювати конфронтацію з Москвою.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня відбулося засідання Європейської Ради (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), на якому було схвалено рішення про те, що 8 вересня Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ, Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА та Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ відвідають Москву та Тбілісі для того, щоб особисто відстежити виконання плану мирного врегулювання для Осетії, зокрема, в частині виведення російських військ з Грузії на позиції, які вони займали до 7 серпня – дати початку збройного конфлікту.