Угода між ЄС та Україною буде угодою про асоціацію

Париж. 9 вересня. УНІАН. Україна та Європейський Союз домовились, що нова посилена угода буде мати назву “Угода про асоціацію”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив сьогодні у Парижі на спільній прес-конференції з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ і головою Єврокомісії Жозеф Мануелем БАРОЗУ за підсумками 12-го саміту Україна-ЄС.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що подібні угоди підписували з Євросоюзом інші країни Центральносхідної Європи, які згодом стали повноправними членами ЄС.

За словами В.ЮЩЕНКА, “нас тішить така амбіція і динаміка спільної роботи”.

Президент України також повідомив, що нова посилена угода матиме 4 розділи. За його словами, політико-безпековий розділ цієї угоди уже «практично пройдений». Також, сказав він, відпрацьовуються юридичні аспекти і ті, що стосуються візової політики.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що велику увагу в угоді буде приділено галузевій співпраці.

За його словами, також особливу увагу приділено створенню зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом. «Ми знаходимось в оптимістичному ключі», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що у 2009 році “ми станемо свідками підписання цього нового документу”.