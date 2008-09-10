Яценюк каже, що Україна здобула перемогу на самміті з ЄС

Вінницька обл. 10 вересня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що на саміті Україна-ЄС 9 вересня була досягнута «дуже велика дипломатична перемога».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Вінницькій області.

А.ЯЦЕНЮК зауважив, що «європейська бюрократія не менш складна, ніж українська».

За його словами, домовленість назвати наступну угоду з ЄС «Угодою про асоціацію» є величезним досягненням. На думку спікера, якщо б не було формулювання «про асоціацію», то тоді б це могло «негативно вплинути на зміст угоди». Водночас він додав, що для нього «пріоритетом номер один є те, що написано в угоді, її зміст, а не форма цієї угоди і не назва».

А.ЯЦЕНЮК додав, що назва «Угода про асоціацію» «вже дала можливість переформувати і по-новому дивитися на ті чи інші її положення, і ця назва відкриває набагато більше, ніж ми могли б мати при назві «Нова посилена» чи «Нова розширена угода»».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що вступ України до ЄС і підписання нової угоди займуть багато часу. За його словами, для підписання нової угоди необхідно «принаймні рік, щоб завершити переговорний процес», а щодо вступу до ЄС, то «на це піде не рік, не два, не три і навіть не п’ять, а десятиліття».

Разом з цим голова ВР висловив сподівання, що у 2009 році буде підписано угоду між Україною та ЄС про асоціацію.

Як повідомляв УНІАН, учора, 9 вересня, в Парижі відбувся ХІІ саміт Україна-ЄС, в якому взяв участь Президент В.ЮЩЕНКО.

Під час саміту сторони, зокрема, домовились, що нова посилена угода матиме назву «Угода про асоціацію». У спільній декларації про цю Угоду, прийнятій на саміті, сказано, що «Угода про асоціацію… полегшить поглиблення наших відносин у всіх сферах, посилить політичну асоціацію й економічну інтеграцію між Україною і ЄС через введення взаємних прав і обов`язків».