ЄС збільшує фінансування Білоруського гуманітарного університету

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заявляє про збільшення фінансування Білоруського гуманітарного університету у Вільнюсі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

“Сьогодні ми маємо вже 2,5 млн. євро на фінансування Вільнюського гуманітарного університету для білоруських студентів”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Білоруський гуманітарний університет був закрити владою Білорусі і був вимушений зареєструватися у Вільнюсі. Зараз білоруські студенти за рахунок коштів МЗС Литви та Євросоюзу мають можливість навчатися в цьому закладі заочно, приїжджаючи на сесії до Вільнюса.