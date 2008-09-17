ArcelorMittal оголосив про план зекономіти 4 млрд. дол.

Люксембург. 17 вересня. УНІАН. ArcelorMittal оголосив про плани економії 4 млрд. дол. управлінських видатків протягом 5 років.

Як передає власний кореспондент УНІАН, план економії управлінських видатків представлено сьогодні у Люксембургу.

Відповідно до плану, основну економію очікується отримати за рахунок підвищення продуктивності праці, зменшення споживання енергоресурсів та зменшення виробничих витрат для отримання більших доходів від підвищення якості продукції.

ArcelorMittal – світовий лідер у виробництві металопродукції. Відділення компанії працюють в 60 країнах світу, загальна кількість працівників – 320 тис. осіб.

В 2007 році дохід ArcelorMittal становив 105,2 млрд. дол. США, загальний обсяг випущеної нерафінованої сталі – 116 млн. тонн, або близько 10% всього світового виробництва.

В Україні ArcelorMittal володіє найбільшим меткомбінатом “Криворіжсталь”.