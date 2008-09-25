Рівненщина представила свої інвестможливості в Польщі

Варшава. 25 вересня. УНІАН. У Варшаві відбулася презентація інвестиційних можливостей Рівненщини.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Посольства України в Республіці Польща, презентація відбулася 24 вересня за участі керівництва регіону з українського боку та зацікавлених представників бізнесу з польського боку.

Посол Олександр МОЦИК, виступаючи перед запрошеними, коротко охарактеризував загальний стан і потенційні інвестиційні можливості української економіки, подав статистичну інформацію про сьогоднішній рівень українсько-польської співпраці в цій галузі, закликав присутніх знайомитися з регіональними особливостями та можливостями нашої країни.

Він наголосив, що попри складнощі, які часом виникають перед іноземними інвесторами, українська влада робить реальні кроки для покращення інвестиційного законодавства і створення нових можливостей для потенційних інвесторів.

У свою чергу голова Рівненської облдержадміністрації Віктор МАТЧУК розповів про інвестиційні можливості області і запросив представників польського бізнесу до співпраці. Керівництво області підготувало мультимедійну презентацію регіону.

У складі української делегації були керівники підрозділів облдержадміністрації, великого і середнього бізнесу Рівненської області, які мали можливість поспілкуватися з польськими колегами.

У прес-службі Посольства зазначили, що такого роду презентація була організована вперше і викликала зацікавлення з боку представників польського бізнесу та спеціалізованої преси.

Найближчим часом свій потенціал запрезентує Волинська область.