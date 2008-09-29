ПАРЄ визначиться щодо повноважень російської делегації

Страсбург. 29 вересня. УНІАН. Пропозиція про позбавлення повноважень російської делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) буде розглянута Асамблеєю.

Як передає власний кореспондент УНІАН, таке рішення було схвалено сьогодні Президентом ПАРЄ Луї Марі де ПУЧЕМ після консультацій з головою Комітету з питань правил процедури.

“Немає можливості знімати підписи чи додавати нові до пропозиції резолюції, яка передана в секретаріат”, - сказав він.

“Ми не можемо міняти кількість підпис антів, оскільки це вже не власність підпис антів, це власність Ради Європи”, - додав Президент ПАРЄ.

Він запропонував направити проект резолюції щодо позбавлення повноважень російської делегації в Комітет з питань моніторингу.

Російська делегація настояла на розгляді питання про їхні повноваження в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) до розгляду резолюції по війні з Грузією.

З пропозицією перенести голосування виступив голова російської делегації Костянтин КОСАЧОВ, якій заявив, що, відповідно до правил процедури ПАРЄ питання про позбавлення повноважень потрібно розглядати терміново.

Таким чином, голосування за проект резолюції щодо позбавлення повноважень Росії відбудеться 1 жовтня після обіду, а голосування по проекту резолюції щодо війни між Росією та Грузією – у четвер, 2 жовтня.

Після розгляду цього питання ПАРЄ остаточно затвердила порядок денний і приступила до роботи.

Як повідомляв УНІАН, 24 депутати Парламентської Асамблеї Ради Європи на початку вересня запропонували переглянути повноваження делегації Росії.

Згідно з регламентом, запит в перший день роботи сесії ПАРЄ направляється на розгляд Комітету з питань регламенту, якій має зробити свій висновок протягом 24 годин і якомога швидше винести питання на голосування до сесійної зали.

Сьогодні голова російської делегації Костянтин КОСАЧОВ повідомив про те, що як мінімум два депутати заявили про намір відкликати підписи під проектом резолюції.

Серед підпис антів запиту є два українських члени ПАРЄ: Ольга ГЕРАСИМЮК та Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО.