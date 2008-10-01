ЄС може полегшити санкції проти Білорусі

Брюссель. 1 жовтня. УНІАН. Європейський Союз вивчає можливість зменшення санкцій проти Білорусі.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUobserver”.

За даними видання, на засіданні європейських дипломатів в рамках Політичного та безпекового комітету ЄС 30 вересня було прийнято рішення провести аналіз на рівні експертів щодо можливості зменшення санкцій.

Мінімальна пропозиція полягає у скасуванні заборони, що існує з 1997 року, на зустрічі з білоруськими політиками на рівні вищому, ніж рівень заступників міністрів, або вилучення кількох прізвищ зі списку з 41-го прізвища осіб, яким заборонено видавати візи до країн-членів ЄС.

Водночас, експерти мають розглянути можливість скасування заборони на видачу віз для всіх білоруських посадовців.

“Це моральна дилема: ніхто не хоче давати дозволів людям, на руках яких кров, але і ніхто не хоче залишати Білорусь у вакуумі”, - цитує видання європейського дипломата.

Передбачається, що остаточно рішення про санкції щодо Білорусі може бути схвалено на засіданні Ради міністрів закордонних справ 13 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС вирішила полегшити санкції проти Білорусі у випадку проведення демократичних виборів 28 вересня до парламенту.

За підсумками виборів жоден кандидат від опозиції не потрапив до парламенту. Місія спостерігачів ОБСЄ відзначила як певні позитивні, так і негативні сторони виборчого процесу.