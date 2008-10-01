У Варшаві розпочнеться дводеннне засідання українсько-польської Міжурядової координаційної ради з питань міжрегіонального співробітництва

У ході засідання сторони обговорять питання українсько-польської міжрегіональної та транскордонної співпраці, зокрема, в контексті підготовки двох країн до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012. Особливу увагу буде приділено питанням розбудови інфраструктури українсько-польського кордону; реконструкції пунктів пропуску та відновлення спільного контролю на державному кордоні; розбудови транспортної інфраструктури, розвитку територій та охорони навколишнього середовища прикордонних регіонів двох країн; активізації зв’язків у гуманітарній сфері; подальшому налагодженню тісних робочих контактів між органами місцевого самоврядування України і Польщі.

Українську частину Ради очолюватиме заступник Міністра закордонних справ України Костянтин Єлісєєв, польську – заступник Міністра внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща Пьотр Стаханчик.