У серпні зріс обсяг роздрібної торгівлі в ЄС

Брюссель. 3 жовтня. УНІАН. У серпні 2008 року порівняно з липнем 2008 року обсяг роздрібної торгівлі в єврозоні зріс на 0,3%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 0,4%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У серпні-2008 порівняно з серпнем-2007 обсяг роздрібної торгівлі знизився на 1,8% в єврозоні та на 0,2% в ЄС-27.

У серпні 2008 року роздрібна торгівля “продуктами харчування, напоями та тютюном” порівняно із липнем 2008 року зросла на 0,7% в єврозоні та на 0,3% в ЄС-27. Непродовольчий сектор зріс на 0,1% в єврозоні та на 0,4% - в ЄС-27.

Зростання обсягів роздрібної торгівлі у серпні-2008 порівняно із липнем-2008 спостерігалося в 10 країнах-членах, при чому найбільше - в Люксембургу (6,8%), Німеччині (3,1%), Словенії та Фінляндії (по 1,4%). Найбільше зниження – в Литві (-2,5%), Латвії (-1,2%) та Австрії (-0,8%).

У серпні 2008 року порівняно з серпнем 2007 року роздрібна торгівля продовольчими товарами знизилася на 2,0% в єврозоні та на 1,8% в ЄС-27. Непродовольчий сектор знизився на 1,6% в єврозоні, але зріс на 1,0% - в ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі зареєстровано у Румунії (17,3%), Словенії (6,9%) та Польщі (6,2%). Найбільше зниження зареєстровано в Латвії (-8,9%), Естонії (-6,7%) та Іспанії (-5,8%).

У липні 2008 року обсяг роздрібної торгівлі порівняно з червнем 2008 року зріс на 0,1% в єврозоні і на 0,3% в ЄС-27.