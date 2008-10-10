У Люксембургу розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань захисту навколишнього природного середовища ЄС

В ході засідання міністри планують обговорити питання використання в ЄС генетично-модифікованих рослин, зокрема, покращення системи оцінювання впливу таких рослин на здоров’я людей і тварин, розгляд соціально-економічних критеріїв використання генетично-модифікованої продукції, визначення спеціальних пріоритетних територій, на яких буде заборонено вирощування таких рослин. Крім того, міністри розглянуть пропозиції щодо розвитку енергетики з урахуванням необхідності протидіяти кліматичним змінам.