Румунія повернула Україні музейні експонати, вивезені 20 років тому

Івано-Франківськ. 13 жовтня. УНІАН. Румунія повернула Україні музейні експонати декоративно-прикладного мистецтва, вивезені з Івано-Франківська у 1991 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Івано-Франківському краєзнавчому музеї повідомив на прес-конференції начальник Управління культури Івано-Франківської облдержадміністрації Володимир ФЕДОРАК.

За його словами, у квітні 1991 року з фондів Івано-Франківського краєзнавчого музею була сформована виставка творів декоративно-прикладного мистецтва в кількості 223 експонати, яку відправили в етнографічний музей Бая-Маре (Румунія) для експонування.

Такий культурний захід проводився тодішнім керівництвом області в рамках дружби і співробітництва між Івано-Франківською областю та Марамурешським повітом Румунії. З 2005 року виставка перебувала в історичному музеї міста Сата-Маре.

Із 1991 року 184 унікальних виробів з кераміки та 39 - ткацтва, виготовлених прикарпатськими умільцями у минулому столітті, так і не повернулися до Івано-Франківська. 17 років румуни милувалися витворами українських майстрів. Законні власники експонатів три роки поспіль активно намагалися повернути їх на Батьківщину.

В.ФЕДОРАК повідомив. що 10 жовтня 2008 року після тривалих переговорів румунська сторона передала експозицію Україні, і вона вже привезена до Івано-Франківська. Нині виставка проходить процес розмитнення.

Він наголосив, що експонати виставки «добре збережені» і пообіцяв, що виставлять їх для огляду в музеї.

На запитання журналістів про причини довгого повернення виставки в Україну, В.ФЕДОРАК відповів, що це пов’язано із чинним румунським законодавством, яке передбачає норму: якщо виставка перебуває на території країни більше 10 років, то вона стає власністю держави. За його словами, лише добра воля румунської сторони дозволила повернути її в Україну. Експонати виставки належать до державної частини Музейного фонду України.