Лідери ”великої вісімки” разом бороттимуться з фінансовою кризою

Брюссель. 15 жовтня. УНІАН. Лідери країн «великої вісімки» та Єврокомісія мають намір разом долати світову фінансову кризу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленій сьогодні спільній заяві лідерів G8 та Президента Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.

«Ми, лідери Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Росії, Великобританії, США та Президент Єврокомісії об`єднані в наших зобов`язаннях взяти на себе спільну відповідальність для розв`язання поточної кризи, посилення фінансових інституцій, відновлення довіри до фінансової системи», - зазначається у документі, текст якого передано УНІАН.

Лідери G8 та Президент Єврокомісії привітали останні рішення, направлені на імплементацію рішень міністрів фінансів та голів центробанків країн «великої сімки» (без Росії – УНІАН), які створили рамковий підхід до індивідуальних та колективних дій для подолання кризи.

«Ці заходи допоможуть фінансовим інституціям отримати доступ до потрібного їм капіталу та попередять їхнє банкрутство, «розморозять» кредитний та депозитний ринки», - зазначається у заяві.

Лідери G8 також заявили про готоівність працювати задля пом`якшення наслідків кризи для країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою, а також наголосили на ключовій ролі Міжнародного валютного фонду в цьомк процесі.

«Ми підтверджуємо, що відкрита економіка та добре регульовані ринки є необзіднимм для економічного зростання, зайнятості та благополуччя», - заявили лідери «великої вісімки» та Єврокомісії.

Лідери найбільших економік світу також зазначили, що, хоча зараз їхні зусилля будуть сконцентровані на поточних завданнях відновлення довіри на фінансових ринках, водночас, необхідні зміни до регуляторного та інституційного режиму світового фінансового сектору.

При цьому дискусії щодо таких змін, на переконання підписантів заяви, мають проводитися за участю як розвинених країн, так і країн,що розвиваються.

У заяві лідери такж висловилися за проведення найближчим часом світового форуму у найближчий час для пошуку відповіді на виклики сьогодення.