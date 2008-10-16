Італія може заблокувати боротьбу ЄС зі змінами клімату

Брюссель. 16 жовтня. УНІАН. Італія може накласти вето на пакет законодавства ЄС щодо енергетики та боротьби з кліматичними змінами.

Як повідомляє італійське агентство ANSA, про це заявив сьогодні італійським журналістам прем’єр-міністр Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ.

За його словами, цей пакет коштуватиме занадто дорого, і не може бути реалізований в умовах фінансової кризи, що охопила світові ринки.

Водночас, як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ на прес-конференції пізно ввечері 15 жовтня за підсумками першого дня засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) висловив сподівання, що Італія не вживатиме вето.

“Я знаю С.БЕРЛУСКОНІ не як руйнівника, а як людину, яка сприяє пошуку спільних відповідей”, - зазначив він.

Президент Франції додав, що, звичайно, фінансова криза може вплинути на схвалення пакету законодавства щодо енергетики та боротьби з кліматичними змінами, однак, потрібно шукати компромісне рішення, яке влаштує всіх. Він також додав, що це питання, очевидно, остаточно вирішуватиметься під час засідання Європейської Ради в грудні цього року.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2007 року Європейська Рада висловилася за необхідність протидії кліматичним змінам і встановила мету досягти до 2020 року зниження викидів СО2 в атмосферу на 20% порівняно з 1990 роком, зростання частки енергетики з відновлювальних енергоресурсів до 20% та покращення енергоефективності на 20%.

15 жовтня в Брюсселі розпочалося дводенне засідання Європейської Ради, основними темами якого є майбутнє Лісабонської угоди, фінансова криза, боротьба з кліматичними змінами та відносини з Росією в світлі російсько-грузинської війни.