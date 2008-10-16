Боротьбу з кліматичними змінами відкладено до грудня

Брюссель. 16 жовтня. УНІАН. Лідери ЄС відклали розгляд пакету законодавства по боротьбі з кліматичними змінами до грудня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення міститься у схвалених сьогодні на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) висновках.

“Європейська Рада просить президентство в ЄС та Європейську комісію організувати інтенсифіковану роботу протягом наступних тижнів для того, щоб Європейська Рада на засіданні у грудні 2008 року могла схвалити належні рішення щодо запровадження цього пакету в усіх сферах європейської економіки та у всіх країнах-членах ЄС з урахуванням специфічної ситуації кожної країни-члена, а також із дотриманням достатнього балансу ціни та ефективності”, - зазначається у документі.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня прем’єр-міністр Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ заявив про можливість накладення вето на пакет законодавства ЄС щодо енергетики та боротьби з кліматичними змінами.

За його словами, цей пакет коштуватиме занадто дорого, і не може бути реалізований в умовах фінансової кризи, що охопила світові ринки.

У березні 2007 року Європейська Рада висловилася за необхідність протидії кліматичним змінам і встановила мету досягти до 2020 року зниження викидів СО2 в атмосферу на 20% порівняно з 1990 роком, зростання частки енергетики з відновлювальних енергоресурсів до 20% та покращення енергоефективності на 20%.