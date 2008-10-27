США і ”багато інших країн” НАТО хочуть ПДЧ для України

Київ. 27 жовтня. УНІАН. США та багато інших членів НАТО вважають, що Україна готова до отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

Про це в інтерв`ю газеті «Экономические известия» (№192 від 27 жовтня) заявив посол США в Україні Уїльям ТЕЙЛОР.

Утім він підкреслив, що «політична плутанина, котра зараз панує в Україні, значно ускладнить перспективу досягнення країнами НАТО згоди з приводу надання Україні ПДЧ в грудні цього року».

«Якщо уряд України, Президент продовжуватимуть дотримуватися заявки на приєднання України до ПДЧ, то США підтримають це. Але якщо політична криза в Україні поставить під питання саме бажання країни, то країнам НАТО складно буде приймати рішення», - констатував У.ТЕЙЛОР

При цьому посол підтвердив позицію своєї країни, що «США та багато інших членів Альянсу вважають, що Україна готова до ПДЧ».

Одночасно У.ТЕЙЛОР зазначив, що сьогодні складно говорити про конкретний термін вступу України до Альянсу. «Є процес, у ході якого український народ протягом року, можливо, двох чи трьох, має одержати відповіді на свої запитання і вирішити, чи хоче він, щоб Україна стала членом НАТО. Для деяких нинішніх членів Альянсу, східноєвропейських країн, такий процес зайняв від чотирьох до шести років. Ряд інших країн Східної Європи пришли до цього набагато швидше. Отже, конкретний термін встановити неможливо», - сказав посол США в Україні.