Комісар ЄС хоче фіскальних преференцій для автовиробників

Брюссель. 29 жовтня. УНІАН. Віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання промисловості, Гунтер ФЕРХОЙГЕН виступає за надання підтримки автомобільним виробникам.

Про це він заявив в інтерв’ю, оприлюдненому сьогодні в німецькій газеті Hamburger Abdenblatt.

“(Необхідні – УНІАН) фіскальні переваги для виробників екологічних автомобілів”, - сказав він.

Віце-президент Єврокомісії також зазначив, що європейський план зменшення викидів СО2 може передбачати більш дешеві засоби для автомобільної індустрії.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого 2007 року Єврокомісія вирішила досягти зниження викидів СО2 новими автомобілями до 130 грамів на 1 кілометр до 2012 року.

При цьому, передбачається зменшення в середньому викидів СО2 в атмосферу ще на 10 грамів за рахунок інших методів, зокрема, використання біопального.

На сьогодні середній показник викидів СО2 становить 163 гр./км.

Зараз пропозиції Єврокомісії перебувають на затвердженні в Європарламенті та Раді ЄС.