Індикатор бізнес-клімату в єврозоні продовжив зниження

Брюссель. 30 жовтня. УНІАН. Індикатор бізнес-клімату (Business Climate Indicator) в єврозоні у жовтні продовжив падіння і знизився з –0,83 у вересні до –1,34 пункти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Падіння індикатору пояснюється значним погіршенням менеджерських очікувань щодо виробництва в найближчі місяці, оцінок загального портфелю замовлень та експортного портфелю замовлень. Трохи менше погіршилися оцінки залишків продукції на складах та оцінки виробничих трендів в попередні місяці.