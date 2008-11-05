Солана сподівається на покращеннявідносин з Росією

14:57, 05 листопада 2008
Новини ЄС
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Самміт має сприяти цьому

Брюссель. 5 листопада. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА сподівається, що самміт ЄС-Росія сприятиме покращенню двосторонніх відносин.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, таку думку він висловив сьогодні під час зустрічі з членами Комітету з питань міжнародних справ Європарламенту.

“Я дуже сподіваюсь, що самміт сприятиме покращенню наших відносин”, - сказав він.

“Ми потребуємо Росії, як і Росія потребує нас”, - додав Х.СОЛАНА.

Як повідомляв УНІАН, самміт ЄС-Росія відбудеться у Ніцці 14 листопада цього року. Останнім часом відносини Росії та ЄС переживають не найкращий момент свого розвитку. Ще з 2007 року переговори між Росією та ЄС про нову угоду кілька разів блокувалися, зокрема, Польщею та Литвою через проблеми цих країн з Росією. Після російсько-грузинської війни на початку серпня, переговори про нову угоду між ЄС та Росією знову були призупинені до виведення Росією військ із Грузії.

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