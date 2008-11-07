НГО рекомендує ЄС не зволікати зі створенням єдиного газового ринку

Брюссель. 7 листопада. УНІАН. Нурядова організація «Європейська рада зовнішніх відносин» оприлюднила доповідь свого експерта, виконуючого обов`язки директора форуму з енергетичної політики Кембриджського університету П`єра НОЕЛЯ, в якій міститься заклика до країн-членів ЄС створити єдиний ринок газу для протидії російській «газовій дипломатії», яка послаблює Євросоюз.

В його доповіді зазначається, що на сьогодні Росія активно використовує газ для розділення та політичного послаблення Європи. При цьому, експерт вважає, що нинішній підхід ЄС, якій полягає, передусім, у пошуках альтернативних джерел енергоресурсів буде неефективним без створення єдиного європейського ринку природного газу.

Водночас, у документі П.НОЕЛЬ висловлює переконання в тому, що побоювання щодо можливого використання Росією газу у вигляді засобу тиску на ЄС є перебільшеними, оскільки на сьогодні частка російського газу в усьому імпорті зменшилася порівняно з 1980 роком з 80% до 42%. При цьому залежність не зростатиме, поки «Газпром» не збереться значно збільшити експорт газу до Європи.

Тим не менше, за словами П.НОЕЛЯ, газові відносини з Росією стали питанням, що суттєво розділяє країни-члени ЄС, а також головною причиною нездатності ЄС виробити спільну зовнішню політику щодо Москви. На думку експерта, такі країни, як Німеччина та Італія можуть отримувати певні економічні переваги від гарних політичних відносини з Росією. Країни Східної Європи, залежність яких від Росії є вищою, можуть діяти або як «троянський кінь» (у випадку Болгарії), або як прихильники нової холодної війни (Польща, Литва).

Саме тому, зазначає П.НОЕЛЬ, необхідно створити єдиний інтегрований та конкурений газовий ринок, який має «європеїзувати» сучасні двосторонні відносини з Росією.

У зв`язку з цим в доповіді містяться рекомендації щодо необхідності схвалення так званого «третього» газового пакету законодавства, якій передбачає незалежність операторів газотранспортних мереж від газопостачальних компаній, а також створення Агентства зі співпраці енергетичних регуляторів. При цьому, експерт пропонує посилити роль загальноєвропейського регулятора газового ринку, в тому числі тому, що Росія зацікавлена у сегментуванні європейського ринку, а відтак, на думку П.НОЕЛЯ, її інвестиції в газотранспортні мережі та сховища в ЄС мали б отримувати дозволи не лише національних властей, але й загальноєвропейського Агентства та Єврокомісії на предмет відповідності антимонопольному законодавству.

Крім того, Єврокомісія, на думку експерта мала б провести детальне дослідження потреб нових країн-членів ЄС у забезпеченні безпеки постачання енергоресурсів і запропонувати спільне інвестування проектів, що сприяли б зменшенню залежності від Росії.

Експерт також вважає, що потрібно припинити публічні зааклики до Росії щоддо ратифікації Європейської енергетичної хартії, однак продовжити дипломатичну роботу над цим, намагаючись переконати Росію у тому, що приєднання до Хартії може бути вигідно Москві, зокрема, через покращення безпеки постачання газу через Україну.

Експерт також не бачить причин надавати субсидії на будівництво газопроводу «Набукко», зберігши лише можливістсь надання дипломатичної підтримки у випадку, якщо знайдуться компанії, готові підписати контракти на постачання газу за цим маршрутом.

Як повідомляв УНІАН, минулого року Єврокомісія виступила з пропозиціями щодо обов`язкового відділення операторів мереж від компаній-виробників газу, а також щодо створення європейського Агентства зі співпраці газових регуляторів. Ці пропозиції викликали незадоволення з боку російського «Газпрому». Зараз проект пропозицій Єврокомісії обговорюється в Європарламенті та Раді ЄС.