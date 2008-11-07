ЄС збільшить можливість допомоги країнам поза зоною євро

Брюссель. 7 листопада. УНІАН. Лідери ЄС погодилися збільшити до 25 млрд. євро ресурси на допомогу країнам-членам ЄС, що не входять до зони євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення в цілому було схвалено сьогодні на неформальному засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

Остаточно рішення має бути ухвалено лідерами ЄС на засіданні Європейської Ради у грудні.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня Єврокомісія запропонувала вдвічі збільшити свою

можливість надавати допомогу країнам ЄС, що не входять до зони євро, - з 12 до 25 млрд. євро.

28 жовтня Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ також висловився за збільшення максимуму коштів для допомоги країнам-членам з боку Єврокомісії щонайменше до 20 млрд. євро.

В той же день пізно ввечері Єврокомісія погодилася надати 6,5 млрд. євро допомоги Угорщині. Гроші, що надаються у вигляді допомоги країні-члену, яка не є членом єврозони, але має складнощі з виконанням бюджету чи з рахунком платіжного балансу, позичаються Єврокомісією на ринку за рахунок розміщення євробондів.