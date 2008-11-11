ЄС ратифікував угоду з Україною про морські перевезення

Брюссель. 11 листопада. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС затвердила угоду з Україною у формі обміну листами про взаємний доступ морських перевізників, що надають послуги “ріка-море” до внутрішніх вод.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено в ході дводенного засідання Ради.

Згідно із рішенням, відповідна угода була схвалена для продовження дії положення угоди про партнерство та співробітництво після вступу України до Світової організації торгівлі.

У пояснювальній записці до схваленого рішення зазначається, що відповідно до статті 44 угоди про партнерство та співробітництво між ЄС та Україною, після вступу України до СОТ двосторонній режим не може бути більш сприятливим, ніж той, що передбачений в рамках зобов’язань, взятих Україною перед СОТ. Водночас, зазначається у записці, Україна не брала жодних зобов’язань щодо доступу морських перевізників до внутрішніх вод. Відтак, сторони вирішили підписати спеціальну угоду про збереження дії цього положення, навіть у випадку припинення дії угоди про партнерство та співробітництво.

Схвалена сьогодні угода передбачає продовження дії статті 39 Угоди про партнерство та співробітництво (про доступ до внутрішніх вод) разом з пунктом g статті 32, якій передбачає, що під дію цієї угоди підпадають не тільки компанії, що зареєстровані чи належать особам, що проживають в ЄС та України, але й зареєстровані в третіх країнах, але належать громадянам країн-членів ЄС чи України.

Як повідомляв УНІАН, Україна приєдналася до СОТ 16 травня цього року.