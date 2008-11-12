Росія хоче брати участь в комісії з розслідування причин війни в Грузії

Брюссель. 12 листопада. УНІАН. Представники Росії мають брати участь в комісії з розслідування причин та ходу російсько-грузинської війни.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції Посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ.

“Звичайно, будь-яке таке розслідування мало б включати російських представників”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо позиції Росії відносно можливого призначення головою комісії з розслідування Хейді ТАЛЬЯВІНІ, В.ЧИЖОВ зазначив, що йому відомо про такі пропозиції, водночас, він зазначив, що офіційних пропозицій поки немає.

В.ЧИЖОВ також окремо зазначив, що Росія розглядає цю війну, не як війну між Грузією та Росією, а як війну між Грузією та Південною Осетією.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня міністр закордонних справ головуючої в ЄС Франції Бернар КУШНЕР заявив, що ЄС готує міжнародне розслідування причин та ходу російсько-грузинської війни. Рішення про проведення розслідування було схвалене 15 вересня на засіданні Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС.

Ідея проведення незалежного міжнародного розслідування подій в Грузії у серпні цього року була висунута під час неформального засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС в Авіньоні 5-6 вересня цього року.

Проведення незалежного міжнародного розслідування підтримала у своїй резолюції від 2 жовтня і Парламентська Асамблея Ради Європи.

Головою комісії з розслідування може стати Рейді ТАЛЬЯВІНІ зі Швейцарії, яка раніше була спеціальним представником ООН в Грузії, а також представником головуючого в ОБСЄ на Кавказі.