З липня в ЄС скасовуються вимоги до зовнішнього виду овочів та фруктів

Брюссель. 12 листопада. УНІАН. Єврокомісія скасувала вимоги до розміру овочів та фруктів для продажу в магазинах.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Майкл МЕНН.

“Законодавство набирає чинності з 1 липня наступного року”, - сказав він.

За його словами, нове законодавство ЄС передбачає скасування стандартів щодо розмірів 26 з 36 видів овочів та фруктів, що продаються в роздрібній мережі.

За словами представника Єврокомісії, скасування стандартів, по-перше, прибере невиправдані адміністративні бар’єри а, по-друге, дасть можливість людям під час продовольчої кризи обирати, які овочі фрукти купувати: великі та красиві чи маленькі та криві.

Водночас, стандарти буде збережено на 10 основних видів овочем та фруктів, які представляють собою 75% вартості всієї торгівлі овочами та фруктами в ЄС: яблука, цитрусові, ківі, салат-латук, персики та нектарини, груші, полуницю, солодкий перець, столовий виноград та томати.