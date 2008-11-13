Україна занепокоєна намірами РФ будувати нову безпеку в Європі тільки з ЄС і США

Таллінн. 13 листопада. УНІАН. Ініціатива Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА про створення нової “архітектури безпеки”, яка об’єднає лише Росію, ЄС і США, викликає в Україні певне занепокоєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ у своєму виступі на пленарному засіданні під час консультацій високого рівня Україна-НАТО за участю міністрів оборони Альянсу, які тривають сьогодні у Таллінні.

У зв’язку з цим Ю.ЄХАНУРОВ пояснив, що така стурбованість викликана можливістю вилучення решти країн Європи із сфери прийняття рішень у галузі безпеки, що створить умови для диференційованого підходу вирішення європейських проблем безпеки.

«Україна, безумовно, зацікавлена в налагодженні конструктивного діалогу між РФ, НАТО і ЄС. Це сприятиме безпеці всіх країн», - підкреслив Ю.ЄХАНУРОВ.

Виступаючи перед своїми колегами з країн НАТО, міністр оборони України також наголосив, що реальну загрозу для всієї європейської спільноти несе й монополізація енергопостачання, яка з початку XXI століття трансформувалася в інструмент політичного та силового тиску.

«За таких умов складно очікувати неупереджених оцінок та міжнародних політичних рішень», - зауважив Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ запропонував створити нову європейську систему безпеки.