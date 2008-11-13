Україна занепокоєна намірами РФ будувати нову безпеку в Європі тільки з ЄС і США
Єхануров каже, що інші країни залишаться без впливу на прийняття рішень
Таллінн. 13 листопада. УНІАН. Ініціатива Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА про створення нової “архітектури безпеки”, яка об’єднає лише Росію, ЄС і США, викликає в Україні певне занепокоєння.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ у своєму виступі на пленарному засіданні під час консультацій високого рівня Україна-НАТО за участю міністрів оборони Альянсу, які тривають сьогодні у Таллінні.
У зв’язку з цим Ю.ЄХАНУРОВ пояснив, що така стурбованість викликана можливістю вилучення решти країн Європи із сфери прийняття рішень у галузі безпеки, що створить умови для диференційованого підходу вирішення європейських проблем безпеки.
«Україна, безумовно, зацікавлена в налагодженні конструктивного діалогу між РФ, НАТО і ЄС. Це сприятиме безпеці всіх країн», - підкреслив Ю.ЄХАНУРОВ.
Виступаючи перед своїми колегами з країн НАТО, міністр оборони України також наголосив, що реальну загрозу для всієї європейської спільноти несе й монополізація енергопостачання, яка з початку XXI століття трансформувалася в інструмент політичного та силового тиску.
«За таких умов складно очікувати неупереджених оцінок та міжнародних політичних рішень», - зауважив Ю.ЄХАНУРОВ.
Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ запропонував створити нову європейську систему безпеки.