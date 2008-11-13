Росія не відмовиться від визнання незалежності Абхазії та Осетії

Москва. 13 листопада. УНІАН. Рішення Росії про визнання Абхазії та Південної Осетії «остаточне й безповоротне».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив в інтерв`ю французькій газеті «Фігаро» від 13 листопада.

«Наше рішення остаточне та безповоротне. Такими речами не жартують. Ми визнали два нові суб`єкти міжнародного права. З погляду міжнародної доктрини ці два суб`єкти існують», - наголосив Д.МЕДВЕДЄВ.

Кажучи про збереження військового контингенту Росії в Південній Осетії та Абхазії, він зазначив, що жодним документом, у тому числі спільним планом з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ, не передбачається, що цей контингент підкорятиметься якимось правилам.

«А щодо поточної ситуації, то вона регулюється нашими двосторонніми договорами з двома цими новими суб`єктами міжнародного права. Чисельність цього контингенту визначається двосторонніми угодами між Росією та Абхазією з одного боку, Росією та Південною Осетією – з іншого боку, і ми самі визначатимемо, який контингент там потрібен, так само, як і те, як він буде розквартирований, які військові бази там присутні. Все це робиться для захисту двох нових суб`єктів міжнародного права, для збереження людей, які там живуть, і недопущення гуманітарної катастрофи. Чисельність цього контингенту має бути необхідною і достатньою для вирішення цих завдань», - сказав Президент РФ.

Як повідомлялося, низка країн-членів ЄС висловлює стурбованість з приводу збереження військового контингенту Росії в Південній Осетії та Абхазії, який за чисельністю перевищує чисельність військ, які були там до 7 серпня.