Брюссель. 13 листопада. УНІАН. Єврокомісія хоче посилити безпеку постачання енергоресурсів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні Комісією комюніке «Енергетична безпека ЄС та солідарний план дій».

У комюніке, зокрема, зазначається, що в березні 2007 року Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) схвалила рішення про досягнення до 2020 року цілей щодо зменшення викидів СО2 в атмосферу, збільшення частки відновлювальних джерел енергоресурсів до 20% з нинішніх 8,5% та покращення енергоефективності на 20%.

Водночас, зазначається у документі, навіть за умови досягнення цих цілей, економіка ЄС залишиться суттєво залженою від імпорту нафти, вугілля і, особливо, газу.

У документі зазначається, що багато країн-членів ЄС при цьому залежать при постачанні газу від одного постачальника, що робить їхню енергетичну безпеку уразливою у випадках політичних інцидентів в країнах-постачальниках чи тарнзитерах, або у випадках природних катастроф.

У зв`язку з цим Єврокомісія запропонувала солідарний план дій із забезпечення енергетичної безпеки ЄС. Цей план складається з 5-ти пунктів: потреба в інфраструктурі та диверсифікації постачальників газу, зовнішні газові відносини, запаси нафти та газу та механізм реагування на кризи, енергоефективність, краще використання місцевих енергоресурсів.

У комюніке зазначається, що на сьогодні імпорт становить 61% всього річного споживання газу в ЄС. При цьому, 42% імпортного газу надходить з Росії, 24% - з Норвегії, 18% - з Алжиру, 16% - з інших країн. При цьому, частина європейських країн в силу тих чи інших обставин, отримує газ лише з одного джерела. У зв`язку з цим єврокомісія пропонує 6 інфраструктурних пріоритетів в області постачання газу, які полягають у розвитку плану балтійських з`єднань газопроводів, створення південного газового коридору, якій може забезпечити надходження газу з Туркменістану та Азербайджану, розвиток постачання скрапленого газу, створення «газового кільця» навколо Середземного моря, розвиток інфрастурктурних проектів на Півночі Європи для поєднання її з країнами Центральної та Південно-Східної Європи. Роботу з узгодження та визначення вартості цих проектів пропонується завершити до 2010 року.

В області зовнішніх відносин, Єврокомісія пропонує посилити роботу із залучення до Енергетичної спільноти України, Молдови та Туреччини, розвивати взаємовигідні енергетичні відносини з Росією, а також, в рамках Східного партнерства – з Білоруссю, посилення діалогу з країнами ОПЕК, розвивати відносини в енергетичній сфері з Африкою, а також співпрацювати з країнами, що швидко розвиваються з огляду на те, що такий розвиток може значною мірою вплинути на баланс попиту та пропозиції.

Єврокомісія також пропонує розробити ряд законодавчих пропозицій щодо покращення механізму відповіді на кризи та управління запасами газу та нафти, з розвитку енергоефективності та збільшення частки відновлювальних джерел енергетики у виробництві енергії в країнах-членах ЄС.

В комюніке також передбачається створення спеціаьлної групи при Єврокомісії для розробки дорожньої карти щодо покращення енергетичної політики до 2050 року.