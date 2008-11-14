Україна сподівається, що Азербайджан даватиме 5-9 млн. тонн нафти на ЄАНТК

Баку. 14 листопада. УНІАН. Україна сподівається на готовність Азербайджану надавати 5-9 млн. тонн нафти щорічно для проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК).

Як передає кореспондент УНІАН, про це українським журналістам повідомив уповноважений представник Президента України з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ перед початком енергетичного саміту в Баку.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи має Азербайджан можливості для постачання нафти через майбутній коридор, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив: «Якщо глави держав сьогодні підтримають проект як перспективний, рентабельний, то, зважаючи на те, що ми знаходимось у фактично нафтовій столиці Кавказу, чи не є це підтвердженням того, що нафта є? Нафта є. Інша справа, що треба укладати контракти і треба мати маршрут постачання цієї нафти».

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ додав, що в даному випадку йдеться про постачання нафти через нафтопровід Одеса-Броди і далі в Європу. Він зазначив, що «не стоїть питання нафти для заповнення нафтопроводу». Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що зараз йдеться про можливі обсяги прокачування нафти від 5 до 9 млн. тонн в залежності від її споживачів. Він додав, що в Україні є споживачі орієнтовно на 5-6 млн. тонн, і також є споживачі на Захід від України, які готові споживати до 3 млн. тонн нафти щорічно.