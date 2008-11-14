Пропозиції Росії про нову безпеку в Європі обговорять в ОБСЄ

Ніцца. 14 листопада. УНІАН. Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ ініціюватиме проведення засідання ОБСЄ в 2009 році для обговорення нових основ безпеки в Європі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналіістам по завершенню самміту ЄС-Росія.

«Всередині 2009 року ми зустрінемося в рамках ОБСЄ, щоб закласти підвалини безпеки і не лише в Європі, але й за участю США», - сказав Н.САРКОЗІ.

Він заззначив, що на сьогодні не потрібно говорити про можливість розгортання новх ракет.

«Це ніколи не додає безпеки», - зазначив Н.САРКОЗІ.

У свою чергу Президент Росії дмитро МЕДВЕДЄВ зазначив, що війна в Грузії, яка відбулася на початку серпня, продемонструвала наскільки недосконалими є існуючі в Європі механізми безпеки.

«Головне, щоб ми зустрілися і змогли обговорити ці питання», - сказав Президент Росії.

Він такожв висловив переконання в тому, що до підписання нової угоди про принципи безпеки в Європі потрібно утримуватися від односторонніх кроків, які можуть порушити безхпеку.

Д.МЕДВЕДЄВ, водночас, наголосив, що Росія ніколи не здійснювала односторонніх кроків, а всі її дії, частіше є відповідями на дії інших країн, в тому числі тих країн в Європі, які «ні з ким не порадившись вирішили розмістити нові елементи ПРО».

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ у посланні Федеральним зборам повідомив, що як відповідь на ПРО в Європі Росія може розмістити в Калінінградській області ракетні комплекси ”Іскандер”, а також здійснювати радіоелектронне придушення елементів протиракетної оборони.

США планують розмістити елементи ПРО в Чехії та Польщі для протидії міжнародному тероризму.

Напередодні самміту ЄС-Росія, Росія повідомила про намір обговорити на ньому пропозиції Д.МЕДВЕДЄВА щодо нової архітектури європейської безпеки.