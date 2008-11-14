Новий раунд переговорів ЄС-Росія відбудеться 2 грудня

Брюссель. 14 листопада. УНІАН. Черговий раунд переговорів між ЄС та Росією про нову угоду відбудеться 2 грудня в Брюсселі.

Про це повідомляє сьогодні AFP з посиланням на речника комісара ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніти ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР Кріштіана ХУМАНН.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) на надзвичаому засіданні вирішив відкласти проведення переговорів з Росією про нову базову угоду до виконання Росією усіх зобов`язань в рамках плану мирного врегулювання ситуації в Грузії.

10 листопада Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС підтримала поновлення переговорів.

Переговори про нову угоду мали розпочатися ще наприкінці 2007 року, однак спочатку були заблоковані Польщею, а потім Литвою. Суперечки були подолані лише у квітні цього року. А перший раунд переговорів відбувся на початку липня. Термін дії нинішньої угоди про партнерство та співробітництво добіг кінця в 2007 році, однак угода передбачає автоматичне продовження дії до підписання нового документу.

Сьогодні по завершенню 22-го самміту ЄС-Росія у Ніцці, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що чим швидше нова угода буде укладена, тим краще.