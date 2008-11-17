Ірландія готова підтримати Лісабонську угоду лише на певних умовах

Брюссель. 17 листопада. УНІАН. Ірландія для підтримки Лісабонської угоди хоче збереження за собою посади комісара.

Як повідомляє AFP, про це заявив сьогодні міністр закордонних справ країни Майкл МАРТІН.

За його словами, рішення щодо можливості проведення повторного референдуму щодо Лісабонської угоди буде схвалено напередодні та під час засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 11-12 грудня цього року. Водночас, зазначив міністр, Ірландія хотіла б зберегти за собою право мати свого комісара у складі Єврокомісії.

“Ми зараз обговорюємо це специфічне питання. Воно не з легких”, - сказав М.МАРТІН.

М.МАРТІН також зазначив, що дані останнього опитування громадської думки свідчать про збільшення підтримки Лісабонської угоди серед ірландців.

Згідно з оприлюдненими результатами опитування газетою The Irish Times, 43% сказали б “так” і 39% - “ні” за умови отримання впевненості щодо кількох важливих для країни питань, зокрема, за умови збереження за Ірландією посади комісара, ЄС не нав’язуватиме надання дозволів на аборти, збереження нейтралітету країни та низького податкового режиму для компаній, що дає можливість залучати інвестиції та збільшувати кількість робочих місць. Опитування було проведено 10-11 листопада, в ході опитування було опитано 1000 респондентів у віці старше 18-ти років.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня 2008 року в Ірландії, єдиній з 27-ми країн - членів ЄС, де відбувся референдум щодо ратифікації Лісабонської угоди, угода не була підтримана. Проти висловилися 53% ірландців, що взяли участь в референдумі.

10 вересня 2008 року МЗС Ірландії оприлюднило результати опитування, відповідно до яких, більшість ірландців голосували проти Лісабонської угоди через недостатність інформації про неї.

13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн - членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської.

Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося прийняти через провал її ратифікації на референдумах у Франції і Нідерландах у 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інституцій ЄС для більш ефективного прийняття рішень.

Країни - члени ЄС планували ратифікувати нову угоду ЄС до 1 січня 2009 року.